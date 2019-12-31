Malatya'da 3 bin 560 litre 'sahte içki' ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Malatya'da 3 bin 560 litre 'sahte içki' ele geçirildi - Son Dakika

Malatya'da 3 bin 560 litre 'sahte içki' ele geçirildi

6 saat önce

Malatya'da 3 bin 560 litre 'sahte içki' ele geçirildiMALATYA'da, polis ekiplerinin yeni yıl nedeniyle sahte içki üretimi ve ticareti yapanlara yönelik düzenlediği operasyonda 3 bin 560 litre sahte içki ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Malatya'da 3 bin 560 litre 'sahte içki' ele geçirildi

MALATYA'da, polis ekiplerinin yeni yıl nedeniyle sahte içki üretimi ve ticareti yapanlara yönelik düzenlediği operasyonda 3 bin 560 litre sahte içki ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipler, kentte sahte içki üretilip satıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Çalışma başlatan polis, M.Ş. adlı şüpheliyi bir otomobilde Hasan Bey Caddesi üzerinde içki satışı yaparken suçüstü yakaladı. Polis, otomobilde yaptığı aramada su şişelerine konulmuş 60 litre alkol ele geçirdi. Emniyette sorguya alınan M.Ş.'nin evinde yapılan aramada ise 150 litrelik bakır kazan, soğutucu, 100 litrelik mavi bidon, farklı ebatlarda 8 hortum, 25 kilo maya besini, 2 su motoru, 4 adet 500 litrelik beyaz bidon, 7 adet 200 litrelik mavi bidon, 5 adet 10 litrelik beyaz bidon, 100 pet şişeyle birlikte toplam 3 bin 560 litre sahte içki ele geçirildi. Gözaltına alınan M.Ş.'nin sorgusu sürüyor.

Malatya'da 3 bin 560 litre 'sahte içki' ele geçirildi

Malatya, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 10:37 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Burdur ve Hatay'da yılbaşı öncesi eylem hazırlığındaki teröristler yakalandı
Trabzonspor, Badou Ndiaye transferini bitirdi! Yeni yıla saatler kala Taksim'de hareketlilik sürüyor! Binlerce kişi akın etti Erdoğan'dan yeni yıl mesajı: 10 yılda neler yaptık?

Son Dakika Haberleri
05:03 Bakan Soylu, yeni yıla geçitli jandarma karakolunda girdi - Son Dakika
05:00 Balkan ülkeleri 2020'yi coşkuyla karşıladı - Son Dakika
04:58 Yeni yılın ilk bebeği doğdu - Son Dakika
04:54 İstanbul'da yılbaşı gecesi 148 bin 790 kişiye güvenlik sorgulaması yapıldı - Son Dakika
04:53 Diyarbakır'da evlat nöbetini tutan anneler, yeni yıla buruk girdi - Son Dakika
01:12 Mehmetçik 2020 yılını ailelerinden uzakta, nöbet tutarak karşıladı - Son Dakika
00:54 Fahrettin Koca yeni yılın ilk bebeğini ziyaret etti ve duyurdu: 2020 yılında doğum eylem planı devreye sokacağız - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.01.2020 05:20:50. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Malatya'da 3 bin 560 litre 'sahte içki' ele geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]