Malatya'da 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması başladı - Son Dakika

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Malatya'da 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması başladı
6 saat önce
Yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında 3 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla Malatya sokakları boş kaldı.
Yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında 3 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla Malatya sokakları boş kaldı.
Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkarak bütün dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüsle (Covid-19) mücadele kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta geçerli olacak 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması gece 00.00 itibariyle başladı. Kısıtlamanın başlamasıyla birlikte Malatya caddeleri, sokakları ve meydanları sessizliğe büründü. İçişleri Bakanlığı genelgesi ile sadece kısıtlamadan muaf olan iş yerlerinin açık olduğu kentte, sokaklarda devriye gezen polis ekipleri adeta kuş uçurtmuyor. Kentin birçok noktasında da uygulama noktası oluşturan güvenlik güçleri, dışarıda olan araçları tek tek durdurarak izin belgelerini kontrol etti. Kısıtlama kapsamında Ramazan ayı olması nedeniyle sadece bugün market ve bakkallar saat 14.00'de kadar açık kalacak, vatandaşlar araçsız olarak kendi evlerine yakın market ve bakkallarda alışveriş yapabilecek. - MALATYA
Haber Yayın Tarihi: 01.05.2020 09:34 Kaynak: İHA
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