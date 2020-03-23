Malatya'da 3 hastane korona virüs için donatıldı - Son Dakika
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Malatya'da 3 hastane korona virüs için donatıldı

6 saat önce

- Malatya'da 3 hastane korona virüs için donatıldı Korona virüs testleri Malatya'da yapılıyor ve sonuçlar kısa sürede çıkıyor Korona virüs testlerinin yapıldığı Malatya'da 3 hastane korona virüs hastaları için donatıldı.

- Malatya'da 3 hastane korona virüs için donatıldı

Korona virüs testleri Malatya'da yapılıyor ve sonuçlar kısa sürede çıkıyor

MALATYA - Korona virüs testlerinin yapıldığı Malatya'da 3 hastane korona virüs hastaları için donatıldı.

Malatya İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan hazırlık ve çalışmalar ile korona virüs tedbirleri alındı.

İl Sağlık Müdürlüğü Malatya'da, son günlerde umreden dönenler ve diğer yurt dışından gelenlerin temasların var olabileceği ihtimaline karşı Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, TOKİ Hastanesi ve Yeşilyurt Hasan Çalık Hastanesi olabilecek korona virüs tedavisi için hazır duruma getirildi.

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Baş hekimi Prof.Dr.Erdal Aktürk, Malatya için şimdilik bir tehlike olmadığını kaydederek, "Bize başvuran hastalarımız genel olarak dış teması olan ve ya dışarıdan gelen hastalardır" dedi.

Korona virüs hastalığının yayılmaması için ve başkalarına da bulaşmaması için kesinlikle 14 kuralına uyulması gerektiğine dikkat çeken Malatya Eğitim Araştırma Hastanesi Baş hekimi Prof. Dr.Erdal Aktürk," Korona virüs testleri Malatya'da yapılıyor ve sonuçlar kısa sürede çıkıyor" dedi.

Aktürk, hastanede alınan önlemleri ve yapılan çalışmalar hakkında, "İlk olarak hastalar için yaptığımız önlemler anlatmak gerekirse, hastanemizde yapılan ilk değerlendirme ki bu değerlendirme acilde izolasyon odası var. Burada test yapılmakta, sonrasında şüpheli kişileri Sağlık Müdürlüğümüzüm katkısı ile hazırlanan TOKİ ve Yeşilyurt Hastan Çalık Hastanesinde gözlem altına alıyoruz. Hastalar bu merkezlerde takipleri sırasında bir sıkıntıları olmaz ise ve testleri de negatif çıkar ise öneriler ile evine gönderiliyor. Acil servisimizde ise gelen tüm hastalar acil girişinde tek tek ateşleri ölçülerek şüpheli hastalar, uzman doktorlarına yönlendiriliyor. Şüpheli görülenlerin hastalıkları ilerlemesi durumunda yoğun bakım ihtiyacı gözlendiğinden yoğun bakım ünitesine alıyoruz. Bu durumu dikkate alarak şu anda yaklaşık 25-30 arası yoğun bakım yatağını boşalttık. Hastaların gelmesi ihtimaline karşı hazır durumda bulundurmaktayız. İnşallah böyle bir durum hasıl olmaz. Ancak yoğun bakım ihtiyacı durumunda 100 yatak yoğun bakım yatağı hazır durumda. Hastanemizde ellektif yapılan tüm ameliyat ve işlemler iptal edildi. Acil durum gerektirmeyen yatan hastaları taburcu ettik. Riski azaltmak için taburcu ettik" şeklinde konuştu.

Aktürk, hastane çalışanları için yapılan önlemler hakkında da, "Cumhurbaşkanımızın yayımladığı genelge doğrultusunda gebeler, engelliler, kronik hastalığı olanlar, kanser hastaları, savunma sistemini zayıflatan ilaçlar kullanan hastalar ve her iki eşi çalışan personellerimize izin verildi.

Hastanemizin temizliği konunun uzmanları önerileri doğrultusunda artırıldı. Koruyucu ekipman temini sağlandı ve tüm personelin çalışma saatleri azaltılarak dinlenmesi ve korunması sağlandı" ifadelerini kullandı. Aktürk, hastanelerde ise dezenfekte çalışmalarının yapıldığını da vurguladı.

Prof. Dr.Erdal Aktürk, vatandaşlar için ise korona virüs hastalığının yayılmaması ve başkalarına da bulaşmaması için kesinlikle 14 kuralına uyulması gerektiğine dikkat çekerek, "Sosyal izolasyona dikkate etmeleri ve mümkün oldukça hastaneyi ve acil servisleri az kullanmalarını istiyoruz. Şu anda hastaneler bu salgının yayılma potansiyeli en yüksek olduğu yerlerdir. Bu nedenle hemşehrilerimiz çok acil durum olmadıkça hastanelere gitmemeleri gerekiyor. Hastalıkları acil değilse, ertelenebilen durumlarda ise hastane randevularını ertelemelerini öneriyoruz" dedi.

Malatya'da 3 hastane korona virüs için donatıldı

Yeşilyurt, Malatya, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 04:53 Kaynak: İHA

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