Malatya'da 3 ilçede okullarda ikinci dönem 17 Şubat'a ertelendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Malatya'da 3 ilçede okullarda ikinci dönem 17 Şubat'a ertelendi - Son Dakika

Malatya'da 3 ilçede okullarda ikinci dönem 17 Şubat'a ertelendi

7 saat önce

Malatya'da 3 ilçede okullarda ikinci dönem 17 Şubat'a ertelendi.

Malatya'da 3 ilçede okullarda ikinci dönem 17 Şubat'a ertelendi, System.String[]

Malatya'da 3 ilçede okullarda ikinci dönem 17 Şubat'a ertelendi.


Elazığ'ın Sivrice ilçe merkezli 24 Ocak 2020 tarihinde saat 20.55'de meydana gelen 6.8 büyüküğündeki depremin en fazla etkilenen komşu kent Malatya'da okullarda ikinci yarının 10 Şubat'ta başlama kararı alınmıştı.


Malatya Valiliği tarafından konuyla ilgili olarak yapılan yazılı açıklamada,"24 Ocak 2020 tarihinde Elazığ-Sivrice Merkezli Deprem nedeniyle daha önce eğitime ara verilen Doğanyol, Kale ve Pütürge İlçelerinde bulunan okullarda eğitime ara verilmesi süresi 17 Şubat 2020 tarihine kadar uzatılmıştır. Battalgazi, Yeşilyurt, Akçadağ, Arapgir, Arguvan, Darende, Doğanşehir, Hekimhan, Kuluncak ve Yazıhan İlçelerinde ise eğitim faaliyetlerine 10 Şubat 2020 tarihinde başlanacaktır" denildi. - MALATYA

Malatya, Sivrice, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 11:51 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Çığ faciasına damga vuran fotoğrafı çeken muhabir, fotoğrafın hikayesini anlattı
Premier Lig'de yaz transfer dönemi, yeniden 1 Eylül'de bitecek Elazığ'da depremzedelere yapılan yardım sırasında kaydedilen görüntüler tepki topladı Yurtiçi Kargo, deprem sonrası hassasiyetiyle büyük takdir topladı

Son Dakika Haberleri
17:37 Sendikasız işçi çalıştıran Nusret, New York'ta protesto edildi
17:21 Tolga Sarıtaş, Çukur dizisinde rol alacağı iddialarını yalanladı
16:37 Arkadaki sahne olay yarattı! Şeyma Subaşı eleştirilerin hedefi oldu
15:41 Boğaz'ın benzersiz atmosferinde 'Sevgililer Günü' deneyimi
15:37 CZN Burak, mekanında çıkan kavga haberlerini yalanladı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.02.2020 18:56:22. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Malatya'da 3 ilçede okullarda ikinci dönem 17 Şubat'a ertelendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]