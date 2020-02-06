Malatya'da 3 ilçede okullarda ikinci dönem 17 Şubat'a ertelendi - Son Dakika

Malatya'da 3 ilçede okullarda ikinci dönem 17 Şubat'a ertelendi.



Elazığ'ın Sivrice ilçe merkezli 24 Ocak 2020 tarihinde saat 20.55'de meydana gelen 6.8 büyüküğündeki depremin en fazla etkilenen komşu kent Malatya'da okullarda ikinci yarının 10 Şubat'ta başlama kararı alınmıştı.



Malatya Valiliği tarafından konuyla ilgili olarak yapılan yazılı açıklamada,"24 Ocak 2020 tarihinde Elazığ-Sivrice Merkezli Deprem nedeniyle daha önce eğitime ara verilen Doğanyol, Kale ve Pütürge İlçelerinde bulunan okullarda eğitime ara verilmesi süresi 17 Şubat 2020 tarihine kadar uzatılmıştır. Battalgazi, Yeşilyurt, Akçadağ, Arapgir, Arguvan, Darende, Doğanşehir, Hekimhan, Kuluncak ve Yazıhan İlçelerinde ise eğitim faaliyetlerine 10 Şubat 2020 tarihinde başlanacaktır" denildi. - MALATYA