Malatya'da 3 mahalle karantina altında - Son Dakika
Son Dakika Güncel Malatya'da 3 mahalle karantina altında - Son Dakika

Malatya'da 3 mahalle karantina altında

6 saat önce

Malatya'da 3 mahalle karantina altındaMALATYA'nın Darende, Hekimhan ve Arapgir ilçesindeki 3 mahalle, koronavirüs salgını nedeniyle karantina altına alındı.

Malatya'da 3 mahalle karantina altında

MALATYA'nın Darende, Hekimhan ve Arapgir ilçesindeki 3 mahalle, koronavirüs salgını nedeniyle karantina altına alındı. Karantina kararının ardından bini aşkın kişinin yaşadığı ve giriş çıkışın yasaklandığı 3 mahallede jandarma önlem aldı.

Pazar günü şehir dışı ve yurt dışından Malatya'ya gelen bazı kişiler yakınlarının yaşadığı Darende, Hekimhan ve Arapgir ilçelerindeki mahallelere gitti. Burada bir süre sonra yüksek ateş şikayetleri oluşan 5 kişi yakınları tarafından hastanelere götürüldü. Yapılan kontrollerde 5 kişinin koronavirüs belirtilerine sahip olduğu görüldü ve testleri de pozitif çıkınca karantinaya alındı. Bu kişilerin bulunduğu Darende ilçesinin 800 nüfuslu Ilıca Mahallesi, Arapgir ilçesinin 120 nüfuslu Eğnir Mahallesi ile Hekimhan ilçesinin 102 nüfuslu Kozdere Mahallesi de karantina altına alındı.

MAHALLELER GİRİŞ-ÇIKIŞA KAPATILDI

Gelişmelerin ardından Valilik, karantina kapsamında 3 mahalleye giriş ve çıkışları durdurdu. 14 günlük karantina uygulamasıyla mahallelere gelmek isteyenlere izin verilmezken, mahalleden farklı yerlere gitmek isteyenlerin bu talepleri de kabul edilmedi. Kimsenin girişine izin verilmeyen mahallelere sadece gün içerisinde kontrol için ambulanslarla sağlık ekipleri girebiliyor. Sağlık görevlileri de gün içerisinde mahallelerde bulunanların genel kontrollerini yapıp, rahatsızlığı bulunanları hastanelere sevk ediyor.

JANDARMADAN 'SOSYAL MESAFE'Lİ ÖNLEM

3 mahallede yaşayan vatandaşların karantina uygulaması kapsamında evlerinden ayrılmaması için görevlendirilen jandarma ekipleri de mahallelerin giriş ve çıkış noktalarında görev yapıyor. Yollarda barikat kuran ve mahallelere giriş ve çıkışı engelleyen jandarmaların, maske ve eldiven ile görev yaptığı, nöbet sırasında da sosyal mesafeye dikkat ederek birkaç metre aralıklarla durdukları görüldü.

VATANDAŞLARIN İHTİYAÇLARINI VEFA DESTEK GRUBU KARŞILIYOR

Karantina uygulaması nedeniyle evlerinde çıkamayan vatandaşların ihtiyaçları da kaymakamlıklar tarafından oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından karşılanıyor. Vatandaşların gün içerisinde talepleri toplanıp, ilçe merkezlerinden temin edildikten sonra mahalleye getirilerek teslim ediliyor. Öte yandan 65 yaş ve üzeri kişilerin de ihtiyaçları mahallede görevli jandarma ve Vefa Sosyal Destek Grubu'nca karşılanıyor.

Malatya'da 3 mahalle karantina altında

Karantina, Hekimhan, Darende, Malatya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.03.2020 10:25 Kaynak: DHA

Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Avustralya'da 4 bebekte daha koronavirüs tespit edildi
İstanbul'da ürküten koronavirüs fotoğrafları! 4 cenaze aracı arka arkaya dizildi New York'ta koronavirüs salgını nedeniyle her 2.9 dakikada bir kişi yaşamını yitirdi Putin'in hastane ziyaretinde tokalaştığı başhekim koronavirüse yakalandı
İstanbul'da ürküten koronavirüs fotoğrafları! 4 cenaze aracı arka arkaya dizildi İstanbul'da ürküten koronavirüs fotoğrafları! 4 cenaze aracı arka arkaya dizildi         
17:08
Sette 'Oy korona' şarkısıyla oynayan Erkan Petekkaya, kendisini eleştiren Nurgül Yeşilçay'a cevap verdi Sette 'Oy korona' şarkısıyla oynayan Erkan Petekkaya, kendisini eleştiren Nurgül Yeşilçay'a cevap verdi         
17:01
Erzincanspor forması giyen Muhammed Demirci: Hedefim tekrar Beşiktaş'ta oynamak Erzincanspor forması giyen Muhammed Demirci: Hedefim tekrar Beşiktaş'ta oynamak         
16:55
Balıkesirli işletmeci, rüyasında gördüğü 'Askıda Erzak' uygulamasını gerçekleştirerek ihtiyaç sahiplerine yardım ediyor Balıkesirli işletmeci, rüyasında gördüğü 'Askıda Erzak' uygulamasını gerçekleştirerek ihtiyaç sahiplerine yardım ediyor         
16:37
New York'ta koronavirüs salgını nedeniyle her 2.9 dakikada bir kişi yaşamını yitirdi New York'ta koronavirüs salgını nedeniyle her 2.9 dakikada bir kişi yaşamını yitirdi         
16:37
Koronavirüsü hafife alan Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko: Ülkede Kovid-19 kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti Koronavirüsü hafife alan Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko: Ülkede Kovid-19 kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti         
16:27
Aleyna Tilki'den kalçası hakkındaki eleştirilere ilginç yorum: Ben de gerçek olduğuna inanamıyorum Aleyna Tilki'den kalçası hakkındaki eleştirilere ilginç yorum: Ben de gerçek olduğuna inanamıyorum         
16:26
Putin'in hastane ziyaretinde tokalaştığı başhekim koronavirüse yakalandı Putin'in hastane ziyaretinde tokalaştığı başhekim koronavirüse yakalandı         
16:25
Koronavirüs tedavisi gören Abdurrahim Albayrak, hastaneden taburcu edilecek Koronavirüs tedavisi gören Abdurrahim Albayrak, hastaneden taburcu edilecek         
16:24
Son Dakika: Benzin ve motorine indirim geldi Son Dakika: Benzin ve motorine indirim geldi         
16:21
İmamoğlu'ndan Erdoğan'ın startını verdiği kampanyaya ilk yorum: Hayırlı olsun İmamoğlu'ndan Erdoğan'ın startını verdiği kampanyaya ilk yorum: Hayırlı olsun         
16:15
Son Dakika: AK Parti ve MHP'nin hazırladığı infaz düzenlemesi Meclis'te! 5 suç kapsam dışı Son Dakika: AK Parti ve MHP'nin hazırladığı infaz düzenlemesi Meclis'te! 5 suç kapsam dışı         
16:10
Bundesliga'da maçlar 30 Nisan'a kadar ertelendi Bundesliga'da maçlar 30 Nisan'a kadar ertelendi         
16:01
ABD Merkez Bankası, yabancı bankalar için yeni bir kredi kolaylığı başlattı ABD Merkez Bankası, yabancı bankalar için yeni bir kredi kolaylığı başlattı         
15:58
İçişleri Bakanlığı, ABB ve İBB'nin yardım kampanyasını genelge ile durdurdu: Belediyeler, valilikten izinsiz yardım toplayamaz İçişleri Bakanlığı, ABB ve İBB'nin yardım kampanyasını genelge ile durdurdu: Belediyeler, valilikten izinsiz yardım toplayamaz         
15:51
Son Dakika: Savunma Sanayii Başkanlığı, Milli Dayanışma Kampanyası'na 10 milyon lira bağışta bulundu Son Dakika: Savunma Sanayii Başkanlığı, Milli Dayanışma Kampanyası'na 10 milyon lira bağışta bulundu         
15:36
Salgına rağmen çekimlerine devam edilen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın setinde güvenlik önlemleri alındı Salgına rağmen çekimlerine devam edilen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın setinde güvenlik önlemleri alındı         
15:33
TMSF, TMSF, "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına 20 milyon TL bağışlayacak         
15:31
İş Bankası Grubu'ndan kamu hastanelerine 10 milyon liralık kaynak İş Bankası Grubu'ndan kamu hastanelerine 10 milyon liralık kaynak         
15:30
Survivor'da Yasin'le Evrim'in sürpriz yakınlaşması! Yeni bir aşk mı doğuyor? Survivor'da Yasin'le Evrim'in sürpriz yakınlaşması! Yeni bir aşk mı doğuyor?         
15:30
83 yaşındaki kadın, kendisini riske atıp maaşını getiren görevliyi alnından öptü 83 yaşındaki kadın, kendisini riske atıp maaşını getiren görevliyi alnından öptü         
15:26
Erol Bulut'tan Fenerbahçe açıklaması: Görüşme yapmadık Erol Bulut'tan Fenerbahçe açıklaması: Görüşme yapmadık         
15:22
ABD, dünyada koronavirüsten haberi olmayan tek topluluk Amişleri broşürle bilgilendirdi ABD, dünyada koronavirüsten haberi olmayan tek topluluk Amişleri broşürle bilgilendirdi         
15:19
Ölümden döndüler! Engelli bireyin el frenini çektiği araç, yokuş aşağı sürüklendi Ölümden döndüler! Engelli bireyin el frenini çektiği araç, yokuş aşağı sürüklendi         
15:14
Koronavirüse karşı koyan çift, tulum giyip maske ve eldiven takarak evlendi Koronavirüse karşı koyan çift, tulum giyip maske ve eldiven takarak evlendi         
14:55
Yakınları, koronavirüse yenik düşen kişinin tabutuna son kez dokundu Yakınları, koronavirüse yenik düşen kişinin tabutuna son kez dokundu         
14:54
'Evde Kal' uyarılarının dikkate alınmadığı Sivas'ta cadde ve sokaklar dolup taştı 'Evde Kal' uyarılarının dikkate alınmadığı Sivas'ta cadde ve sokaklar dolup taştı         
14:52
Rusya'da koronavirüse karşı evlenme ve boşanma yasaklanacak Rusya'da koronavirüse karşı evlenme ve boşanma yasaklanacak         
14:46
Başkentte iki taksi durağının plaka kısıtlamasında Başkentte iki taksi durağının plaka kısıtlamasında "tek-çift" şanssızlığı         
14:43
Virüs salgınından korkan genç mimar, 5. kattan atlayarak hayatına son verdi Virüs salgınından korkan genç mimar, 5. kattan atlayarak hayatına son verdi         
14:42
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.03.2020 17:14:20. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Malatya'da 3 mahalle karantina altında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]