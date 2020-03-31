Malatya'da 3 mahalle karantina altında (2) - Son Dakika

Malatya'da 3 mahalle karantina altında (2)
6 saat önce
1 MAHALLE DAHA KARANTİNAYA ALINDIMalatya'nın Pütürge ilçesine bağlı Sahilköy Mahallesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
1 MAHALLE DAHA KARANTİNAYA ALINDI
Malatya'nın Pütürge ilçesine bağlı Sahilköy Mahallesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı. 86 nüfuslu Sahilköy Mahallesi de, bir kişide koronavirüse rastlanması üzerine karantinaya alınırken, Malatya Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Pütürge İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla Pütürge İlçesi Sahilköy Mahallesi'nde koronavirüs salgını nedeniyle 31 Mart 2020 tarihi itibariyle karantina kararı alınarak uygulanmaya başlanmıştır" denildi. Kentte böylece karantinaya alınan mahalle sayısı 4'e yükseldi.
Haber Yayın Tarihi: 31.03.2020 12:13 Kaynak: DHA
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