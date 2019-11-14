Son Dakika Haberleri: Malatya'da 3 ton sahte içki ele geçirildi
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Malatya'da 3 ton sahte içki ele geçirildi

7 saat önce

Malatya'nın Hekimhan ilçesinde 3 ton sahte içki ele geçirildi.

Malatya'da 3 ton sahte içki ele geçirildi, System.String[]

Malatya'nın Hekimhan ilçesinde 3 ton sahte içki ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, sahte içki imalatı ve satışı yapanlara yönelik çalışma başlatıldı.

Hekimhan ilçesinin Hasançelebi ve Çulhalı mahallelerinde belirlenen iki adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 500 kilogramı satışa hazır halde şişelenmiş, toplam 3 ton sahte içki ile içki yapımında kullanılan malzemeler ele geçirdi.

Operasyonda 2 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Hekimhan, Malatya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 06:42 Kaynak: AA
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