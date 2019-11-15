Son Dakika Haberleri: Malatya'da 3 ton sahte içkiye 2 gözaltı
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Malatya'da 3 ton sahte içkiye 2 gözaltı

6 saat önce

MALATYA'nın Hekimhan ilçesinde, jandarma tarafından düzenlenen operasyonda 3 ton sahte içki ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Malatya'da 3 ton sahte içkiye 2 gözaltı, System.String[]

MALATYA'nın Hekimhan ilçesinde, jandarma tarafından düzenlenen operasyonda 3 ton sahte içki ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Hekimhan ilçesine bağlı Hasan Çelebi ve Çulhalı Mahalleleri'nde sahte içki üretilip satıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Çalışma başlatan jandarma ekipleri, belirlenen 2 adrese operasyon düzenledi. Adreslerde yapılan aramalarda 3 ton sahte içki ve içki yapımında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Sahte içkilere el koyan ekipler 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüpheliler, İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.


Hekimhan, Jandarma, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 12:50 Kaynak: DHA
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