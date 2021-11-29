Üye Girişi
Malatya'da 3 'torbacı' tutuklandı - Son Dakika

Malatya'da 3 'torbacı' tutuklandı

29.11.2021 11:47
Malatya'da 3 'torbacı' tutuklandı

Malatya'da torbacı olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen 4 ayrı operasyonda 6 kişi gözaltına alındı, gözaltına alınan şahıslardan 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Malatya'da torbacı olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen 4 ayrı operasyonda 6 kişi gözaltına alındı, gözaltına alınan şahıslardan 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Malatya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, torbacı olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik 4 ayrı çalışma yapıldı. Gerçekleştirilen operasyonlarda, 487 adet yeşil reçeteye tabi hap, 400 gram metamfetamin, 16,45 gram esrar, 204 gram toz esrar ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Konu ile ilgili gözaltına alınan 6 kişiden 1'i işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, 3'ü ise çıkarıldığı adli makamlar tarafından tutuklandı.

Şahıslardan 2'sinin ise işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara gönderileceği belirtildi. - MALATYA

Malatya'da 3 'torbacı' tutuklandı
Malatya'da 3 'torbacı' tutuklandı
Malatya'da 3 'torbacı' tutuklandı
Malatya'da 3 'torbacı' tutuklandı

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Malatya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Malatya'da 3 'torbacı' tutuklandı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Yozgat'ta ağ atan balıkçılar, oltalarına takılan domuza inanamadı 12:20 Yozgat'ta ağ atan balıkçılar, oltalarına takılan domuza inanamadı Stüdyonun buz kestiği anlar! Sinan Engin'in anlattığı Laz fıkrasını kimse anlamadı! 11:56 Stüdyonun buz kestiği anlar! Sinan Engin'in anlattığı Laz fıkrasını kimse anlamadı! Neymar, yaşadığı sakatlık sonrası gözyaşları içinde hastaneye kaldırıldı 10:45 Neymar, yaşadığı sakatlık sonrası gözyaşları içinde hastaneye kaldırıldı
Kaçan kedisini yakalamak isteyen genç doktor, 5. kattan düşüp öldü 10:37 Kaçan kedisini yakalamak isteyen genç doktor, 5. kattan düşüp öldü Asgari ücretin 4 bin TL'ye çıkması için vergi ve kesintilerin kaldırılması gündemde 10:08 Asgari ücretin 4 bin TL'ye çıkması için vergi ve kesintilerin kaldırılması gündemde Yargı'ya bu sahne damga vurdu! Aşkını ilan eden Ceylin umduğunu bulamadı! 09:20 Yargı'ya bu sahne damga vurdu! Aşkını ilan eden Ceylin umduğunu bulamadı!
MasterChef'te yarışmaya veda eden isim belli oldu 08:48 MasterChef'te yarışmaya veda eden isim belli oldu MHP'den yardım isteyen Adnan Oktar'ın kediciği gözaltına alındı! 08:32 MHP'den yardım isteyen Adnan Oktar'ın kediciği gözaltına alındı!

Son Dakika Haberleri
12:28 MAK anket şirketi Başkanı Mehmet Ali Kulat: Bağımsız Türkiye Partisi, Millet İttifakı'na katılıyor
12:20 Yozgat'ta ağ atan balıkçılar, oltalarına takılan domuza inanamadı
12:12 Kadın yolcu ile taksicinin para tartışması!
12:06 Sıfır otomobile bir ayda üçüncü zam geldi, fırsatçılar harekete geçti!
12:03 Dede ile torun arasındaki para kavgası kanlı bitti!
11:56 Sezai Temelli'den üniversite öğrencilerine "Öcalan'ın tezlerini mutlaka okumalısınız" dedi!
11:55 Stüdyonun buz kestiği anlar! Sinan Engin'in anlattığı Laz fıkrasını kimse anlamadı!
11:55 Son dakika magazin haberleri! Magazin dünyasında yaşanan son gelişmeler
11:53 Ebru Şallı'yı yıkan ikinci ölüm: Babasını kaybetti!
11:46 Son dakika ekonomi haberleri! Ekonomi dünyasının güncel gelişmeleri
MAK anket şirketi Başkanı Mehmet Ali Kulat: Bağımsız Türkiye Partisi, Millet İttifakı'na katılıyor MAK anket şirketi Başkanı Mehmet Ali Kulat: Bağımsız Türkiye Partisi, Millet İttifakı'na katılıyor         
12:29
Türkiye'de dalış yapan sporcular, denizin derinliklerindeki kirliliği anlattı Türkiye'de dalış yapan sporcular, denizin derinliklerindeki kirliliği anlattı         
12:01
Ebru Şallı'yı yıkan ikinci ölüm: Babasını kaybetti! Ebru Şallı'yı yıkan ikinci ölüm: Babasını kaybetti!         
11:54
Dövizle borçlananlara uyarı: Vakit kaybetmeden 'uyarlama' talebinde bulunun Dövizle borçlananlara uyarı: Vakit kaybetmeden 'uyarlama' talebinde bulunun         
10:40
Bülent Arınç'tan "Bugün seçim olsa kim kazanır?" sorusuna yanıt: Ben önümü göremiyorum, ufkum daraldı Bülent Arınç'tan "Bugün seçim olsa kim kazanır?" sorusuna yanıt: Ben önümü göremiyorum, ufkum daraldı         
10:17
Çifte cinayetin ardından yasak aşk çıktı Çifte cinayetin ardından yasak aşk çıktı         
09:36
Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç: Erdoğan'a rakip olmayacağım diye bir içtihatta bulundum ama değişebilir, beni fazla zorlamasınlar Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç: Erdoğan'a rakip olmayacağım diye bir içtihatta bulundum ama değişebilir, beni fazla zorlamasınlar         
09:06
Polis memurunun cesedi Üsküdar sahilinde bulundu! Silahla vurulmuş! Polis memurunun cesedi Üsküdar sahilinde bulundu! Silahla vurulmuş!         
08:33
Erdal Özyağcılar'dan Aslıhan Karalar'a övgü: Mesleğine yüreğini koymuş bir meslektaşımla tanışmak beni mutlu etti Erdal Özyağcılar'dan Aslıhan Karalar'a övgü: Mesleğine yüreğini koymuş bir meslektaşımla tanışmak beni mutlu etti         
08:00
Ronaldo soyunma odasında hüngür hüngür ağladı Ronaldo soyunma odasında hüngür hüngür ağladı         
07:52
Bakan Soylu, gazetecinin sorusuna gözyaşları içinde cevap verdi Bakan Soylu, gazetecinin sorusuna gözyaşları içinde cevap verdi         
07:51
Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, bornozlu pozunu sosyal medya hesabından paylaştı Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, bornozlu pozunu sosyal medya hesabından paylaştı         
23:14
Cumhurbaşkanı Erdoğan, futbol yıllarından bahsetti: Babam iyi ki önümü kesti Cumhurbaşkanı Erdoğan, futbol yıllarından bahsetti: Babam iyi ki önümü kesti         
22:47
Tanju Özcan'dan gündem yaratacak sözler: Suriyeliler İstanbul mafyası olacak Tanju Özcan'dan gündem yaratacak sözler: Suriyeliler İstanbul mafyası olacak         
22:12
Cumhurbaşkanı Erdoğan, engelli vatandaşlarla bir araya geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan, engelli vatandaşlarla bir araya geldi         
22:10
Son Dakika! Galatasaray eski başkanı Mustafa Cengiz hayatını kaybetti Son Dakika! Galatasaray eski başkanı Mustafa Cengiz hayatını kaybetti         
18:47
Yunanistan'dan yeni provokasyon! Batı Trakya'daki Türk köylerine komando birlikleri sevk ediyorlar Yunanistan'dan yeni provokasyon! Batı Trakya'daki Türk köylerine komando birlikleri sevk ediyorlar         
16:08
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.11.2021 12:55:32. #1.12#
SON DAKİKA: Malatya'da 3 'torbacı' tutuklandı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement