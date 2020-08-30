Malatya'da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları - Son Dakika

30 Ağustos Zafer Bayramının 98'inci yıl dönümü Malatya'da törenle kutlandı.

30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetler Günü programına, Vali Aydın Baruş, 2. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Selami Arslan ve Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu ile başladı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, Vali Baruş Anıt Şeref Defterine günün anlam ve önemini belirten bir yazı yazdı.

Atatürk Anıtı önündeki törenin ardından şehir mezarlığında bulunan Şehitliğe geçen Vali Baruş, okunan Kur'an-ı Kerim tilaveti ve yapılan duanın ardından kabirlere karanfil bıraktı. - MALATYA