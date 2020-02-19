Malatya'da 30 yıl öncesine ait uçaksavar mermisi bulundu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Malatya'da 30 yıl öncesine ait uçaksavar mermisi bulundu - Son Dakika

Malatya'da 30 yıl öncesine ait uçaksavar mermisi bulundu

18 dakika önce

Malatya'da 30 yıl öncesine ait patlamamış uçaksavar mermisi bulundu.

Malatya'da 30 yıl öncesine ait uçaksavar mermisi bulundu, System.String[]

Malatya'da 30 yıl öncesine ait patlamamış uçaksavar mermisi bulundu.


Edinilen bilgilere göre, Serdengeçti Sokak'ta bulunan bir apartmanın 1'inci katında ikamet eden yaşlı bir kadın daha önceki ikameti olan Tecde Mahallesi'ndeki evinin bahçesinde 30 yıl önce bulduğu bir mühimmatı tarihi eser niteliği taşıdığını düşünerek, Kent Müzesi yetkililerini teslim etmek istedi. Kent Müzesi yetkileri mühimmatın patlamamış olan bir mermi olduğunu merminin polis ekiplerine teslim edilmesinin gerektiğini belirtmesi üzerine durum polis ekiplerine bildirdi. Yaşlı kadının ikameti gelen polis ekipleri yaptığı incelemede mühimmatın uçaksavar mermisi olduğunu tespit etti. Yaşlı kadın tarafından polis ekiplerine teslim edilen yaklaşık 30 yıl öncesine ait patlamamış uçaksavar mermisi incelenmek üzere polis merkezine götürüldü. - MALATYA

Malatya, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 06:20 Kaynak: İHA
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