Malatya'da 31 bin 750 kök hint keneviri ele geçirildi - Son Dakika

Malatya'da yapılan operasyonda 31 bin 750 kök hint keneviri ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yeşilyurt ilçesi Gözene Mahallesi'nde bir evin bahçesinde hint keneviri ekimi yapıldığını tespit etti. Tespitin ardından eve baskın yapan ekipler, adreste ikamet eden 3 şahsın ev ve bahçelerinde arama yaptı. Yapılan aramalarda 12 farklı noktada toplam 31 bin 750 kök hint keneviri ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheli şahıslar hakkında adli işlemlere başlandı. - MALATYA