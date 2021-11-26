Malatya'da 32 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika

Malatya'da güvenlik birimlerinin kaçak göçmenlere yönelik düzenlediği operasyonda 32 yabancı uyruklu şahıs yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Malatya Şehirler Arası Terminal İşletmesi (MAŞTİ) ile Bulgurlu Mahallesi mevkiinde kalabalık yabancı uyruklu şahısların bulunduğu bilgisi üzerine ekipler çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda toplamda 32 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenlerin emniyetteki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edileceği öğrenildi. - MALATYA