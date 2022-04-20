Malatya'da 32 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika
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Malatya'da 32 kaçak göçmen yakalandı

20.04.2022 15:12
Malatya'da 32 kaçak göçmen yakalandı

MALATYA'nın Kale ilçesinde Afganistan uyruklu 32 kaçak göçmen yakalandı.

MALATYA'nın Kale ilçesinde Afganistan uyruklu 32 kaçak göçmen yakalandı.

Kale ilçesinde polis ekipleri, Afganistan uyruklu göçmenlerin sahte belgelerle Türkiye'ye giriş yaptığını tespit etti. Hareket geçen ekipler, ilçedeki boş arazide 32 kaçak göçmeni yakalayıp gözaltına aldı. Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen göçmenler, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.


Malatya'da 32 kaçak göçmen yakalandı
Malatya'da 32 kaçak göçmen yakalandı
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Afganistan, Türkiye, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Malatya'da 32 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika
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