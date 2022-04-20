Malatya'da 32 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika
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Malatya'da 32 kaçak göçmen yakalandı

20.04.2022 15:53
Malatya'da 32 kaçak göçmen yakalandı

Malatya'da yasa dışı yollardan ülkeye girdikleri belirlenen 32 düzensiz göçmen yakalandı.

Malatya'da yasa dışı yollardan ülkeye girdikleri belirlenen 32 düzensiz göçmen yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kale ilçesi uygulama noktasındaki polis ekipleri tarafından, yasa dışı yollarla ülkeye giren ve batı illerine gitmeye çalışan düzensiz göçmenler fark edildi. Karakaya Barajı kenarından Malatya istikametine yaya olarak ilerlemeye çalışan göçmenler polisler tarafından kovalamaca sonucu yakalandı.

Afganistan uyruklu olduğu tespit edilen 32 göçmen, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. - MALATYA

Malatya'da 32 kaçak göçmen yakalandı
Malatya'da 32 kaçak göçmen yakalandı

YORUMLAR
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Malatya, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Malatya'da 32 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Malatya'da 32 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika
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