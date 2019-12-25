Malatya'da, 335 sokak hayvanı sahiplendirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Malatya'da, 335 sokak hayvanı sahiplendirildi - Son Dakika

Malatya'da, 335 sokak hayvanı sahiplendirildi

6 saat önce

Malatya Büyükşehir Belediyesine bağlı Sokak Hayvanları Bakım Merkezi ve Doğal Yaşam Alanınında bu yıl 335 sokak hayvanı sahiplendirildi.

Malatya'da, 335 sokak hayvanı sahiplendirildi, System.String[]

Malatya Büyükşehir Belediyesine bağlı Sokak Hayvanları Bakım Merkezi ve Doğal Yaşam Alanınında bu yıl 335 sokak hayvanı sahiplendirildi.

Malatya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Sokak Hayvanları Bakım Merkezi ve Doğal Yaşam Alanınında incelemede bulundu.

Burada gazetecilere açıklama yapan Gürkan, yıl içerisinde merkezde 1433 sokak hayvanının tedavi edildiğini, gerekli aşıların yapılmasının ardından da kısırlaştırıldığını belirtti.

Hijyenik ortamda hayvanların bakım ve tedavisinin yapıldığına değinen Gürkan, şöyle devam etti:

"Bölgemize örnek olacak olan bu merkezimiz sokak hayvanlarına yönelik yapmış olduğu çalışmalarda önemli mesafeler kat etmiştir. Büyükşehir Belediyesi olarak başıboş olarak doğaya bırakılan tek tırnaklı at, katır, eşek gibi büyükbaş hayvanların da yine Sokak Hayvanları Bakım Merkezi ve Doğal Yaşam Alanı içerisinde gerekli bakım ve tedavileri yapılmaktadır. Bu hayvanlarla ilgili olarak yeni kapalı bir alanın oluşturulmasına yönelik olarak ilgili arkadaşlarımızla gerekli fikir alışverişinde bulunduk. İleri ki aşamada bu hayvanların rehabilite edilebileceği kapalı alanların oluşturulması noktasında çalışmalar yürütülecektir."

Gürkan, merkezin sokak hayvanlarının sahiplendirilmesi konusunda işlev gördüğüne dikkati çekerek, "Bu merkezimiz aynı zamanda hayvan sahiplenmek isteyen vatandaşlarımıza da yardımcı olmaktadır. Yıl içerisinde 335 hayvan sahiplendirildi. Hayvan sahiplenmek isteyen vatandaşlarımız merkeze müracaat ederek, istedikleri hayvanı sahiplenebilecek." ifadelerini kullandı.

Malatya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 03:12 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Meteoroloji uyardı! Bu geceden itibaren birçok ilde kar yağışı etkili olacak
İnternetten saat ile gözlük siparişi verdi, ambalaj içinden kum ve patates çıktı Çin'in akıllı şehirlerinin vatandaşlarına maliyeti ne? Adana ve Kahramanmaraş'ta bazı ilçelerde kar nedeniyle eğitime ara verildi

Son Dakika Haberleri
21:46 AFAD, İdlib'de insani yardımlara devam ediyor - Son Dakika
21:45 Göksun ilçesine kar yağışı nedeniyle 24 saattir elektrik verilemiyor - Son Dakika
21:44 Esenyurt'ta hurdaya dönen otomobildeki 2 kişi yaralandı (1) - Son Dakika
21:44 Hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı - Son Dakika
21:39 Azerbaycan'da İHA'ya ödül - Son Dakika
20:42 Adana ve Kahramanmaraş'ta bazı ilçelerde kar nedeniyle eğitime ara verildi - Son Dakika
19:20 Eşini muayene eden doktor, kızı hakkındaki kötü gerçeği öğrendi - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2019 21:48:36. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Malatya'da, 335 sokak hayvanı sahiplendirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]