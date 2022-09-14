İl Emniyet Müdürlüğü 'ne bağlı ekipler, kentte kaçakçılık yapanlara yönelik operasyon başlattı. Belirlenen adreste yapılan baskında 388 bin bandrolsüz makaron, 310 kilo kıyılmış doluma hazır bandrolsüz tütün, 18 kilo bandrolsüz nargile tütünü ile 250 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Kaçak ürünlere el koyan ekipler, gözaltına alınan 3 kişiye yasal işlem uyguladı. ( DHA )

Kaynak: DHA

Emniyet Müdürlüğü, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › MALATYA'DA 388 BİN BANDROLSÜZ MAKARON ELE GEÇİRİLDİ - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.