MALATYA'da, polisin kaçakçılık yapanlara yönelik operasyonunda 388 bin bandrolsüz makaron ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, kentte kaçakçılık yapanlara yönelik operasyon başlattı. Belirlenen adreste yapılan baskında 388 bin bandrolsüz makaron, 310 kilo kıyılmış doluma hazır bandrolsüz tütün, 18 kilo bandrolsüz nargile tütünü ile 250 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Kaçak ürünlere el koyan ekipler, gözaltına alınan 3 kişiye yasal işlem uyguladı. (DHA)
Son Dakika › Güncel › MALATYA'DA 388 BİN BANDROLSÜZ MAKARON ELE GEÇİRİLDİ - Son Dakika