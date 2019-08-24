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Malatya'da 39 düzensiz göçmen yakalandı

1 saat önce

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 39 düzensiz göçmen yakalandı.

Malatya'da 39 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 39 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekip, Malatya- Adıyaman kara yolunun ilçe sınırlarındaki bölümünde önleyici kolluk devriyesi esnasında, yasa dışı yollarla ülkeye giren 39 düzensiz göçmeni yakaladı.

Düzensiz göçmenler, jandarmadaki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecek.

Battalgazi, Jandarma, Adıyaman, Malatya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 06:24 Kaynak: AA
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