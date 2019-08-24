Malatya'da 39 düzensiz göçmen yakalandı
1 saat önce
Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 39 düzensiz göçmen yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 06:24 Kaynak: AA
Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 39 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekip, Malatya- Adıyaman kara yolunun ilçe sınırlarındaki bölümünde önleyici kolluk devriyesi esnasında, yasa dışı yollarla ülkeye giren 39 düzensiz göçmeni yakaladı.
Düzensiz göçmenler, jandarmadaki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecek.
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