Malatya'da 39 kişiye korona cezası - Son Dakika

Yeni tip korona virüs (Covid-19) kurallarına uymadıkları gerekçesiyle Malatya'da 39 kişiye ceza kesildi.

Edinilen bilgiye göre, Malatya Emniyet Müdürlüğü görevlileri tarafından korona virüs ile mücadele kapsamında il geneli son 24 saatte yapılan denetimlerde, 33 şahsa maske takmamaktan cezai işlem uygulandı.

Covid-19 temaslısı olmasından dolayı karantina kuralına uymadığı tespit edilen 6 vatandaşa cezai işlem uygulanarak ikametlerine yönlendirildi. - MALATYA