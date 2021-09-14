Malatya'da 39 litre sahte alkol ele geçirildi - Son Dakika

Malatya'da düzenlenen operasyonda 39 litre sahte alkol ele geçirildi, 2 şüpheliye işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Battalgazi Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği görevlilerince yapılan çalışmalarda Dabakhane Mahallesi'nde bir iş yerinde sahte alkol tüketildiği tespit edildi.

İş yerine operasyon düzenleyen ekipler 39 litre sahte alkol ele geçirdi, 2 şüpheliye işlem yapıldı.