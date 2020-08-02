Malatya'da 39 yaşındaki şahıs evinde ölü bulundu - Son Dakika

Malatya'da 39 yaşındaki şahıs evinde ölü bulundu

Malatya'da 39 yaşındaki bir şahıs evinde ölü bulundu.

Malatya'da 39 yaşındaki şahıs evinde ölü bulundu, System.String[]

Malatya'da 39 yaşındaki bir şahıs evinde ölü bulundu.

Edinilen bilgilere göre, Yeşilyurt ilçesine bağlı Zaviye Mahallesi Kamu Kent Siteleri'nde ailesiyle birlikte yaşanan 39 yaşındaki Tuncay Genç'ten haber alamayan yakınları Genç'in ikametine gitti. Eve girdiklerinde Tuncay Genç'i lavaboda hareketsiz halde yerde bulan yakınları durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Tuncay Genç'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Genç'in cenazesi, polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından kesin ölüm nedenin belirlenmesi için Malatya Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. - MALATYA

3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.08.2020 03:41

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Malatya'da 39 yaşındaki şahıs evinde ölü bulundu - Son Dakika
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