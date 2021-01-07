Malatya'da 394 litre sahte alkol ele geçirildi - Son Dakika

Malatya'daki operasyonda 394 litre sahte alkol ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalarda, bir kişinin sahte alkol imal ve satışı yaptığı bilgisi üzerine şüphelinin aracı arandı.

Araçta 19 litrelik damacanalarda 83 litre, şüphelinin ikameti ve deposunda ise 311 olmak üzere 394 litre sahte alkol ele geçirildi.

Zanlıya kaçakçılık suçundan işlem yapıldı.???????