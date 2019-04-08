Malatya'da 4,0 Büyüklüğünde Deprem
54 dakika önce
Malatya'nın Arguvan ilçesinde 4,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Malatya
'nın Arguvan
ilçesinde 4,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD
) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 20.38'de merkez üssü Arguvan olan 4,0 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Sarsıntının, yerin yaklaşık 11,12 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.
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Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 09:07 Kaynak: AA
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