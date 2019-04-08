Son Dakika Haberleri: Malatya'da 4,0 Büyüklüğünde Deprem

Malatya'da 4,0 Büyüklüğünde Deprem

54 dakika önce

Malatya'nın Arguvan ilçesinde 4,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Malatya'da 4,0 Büyüklüğünde Deprem, System.String[]
Malatya'nın Arguvan ilçesinde 4,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 20.38'de merkez üssü Arguvan olan 4,0 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Sarsıntının, yerin yaklaşık 11,12 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 09:07 Kaynak: AA

AFAD, Arguvan, Malatya, Güncel
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