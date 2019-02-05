Son Dakika Haberleri: Malatya'da 4,0 Şiddetinde Deprem

Malatya'da 4,0 Şiddetinde Deprem

1 saat önce

Malatya'da 4,0 şiddetinde depremMALATYA - Malatya'nın Hekimhan ilçesinde 4,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Malatya'da 4,0 şiddetinde deprem

MALATYA - Malatya'nın Hekimhan ilçesinde 4,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Kandilli Rasathanesininden alınan bilgiye göre sabah 08.18'de merkez üssü Malatya'nın Hekimhan ilçesi Yağca mahallesi olan 4,0 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Depremin 5 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi. Hekimhan'a bağlı Yağca Mahallesinde meydana gelen deprem ile ilgi muhtar İbrahim İzci, depremin çok az şekilde hissedildiğini ve herhangi bir can veya mal kaybının olmadığını söyledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 10:09 Kaynak: İHA

Kandilli, Hekimhan, Malatya, Genel
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