Malatya'da 4,0 Şiddetinde Deprem
1 saat önce
Malatya'da 4,0 şiddetinde depremMALATYA - Malatya'nın Hekimhan ilçesinde 4,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Malatya
'da 4,0 şiddetinde deprem
MALATYA - Malatya'nın Hekimhan
ilçesinde 4,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli
Rasathanesininden alınan bilgiye göre sabah 08.18'de merkez üssü Malatya'nın Hekimhan ilçesi Yağca mahallesi olan 4,0 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Depremin 5 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi. Hekimhan'a bağlı Yağca Mahallesinde meydana gelen deprem ile ilgi muhtar İbrahim İzci, depremin çok az şekilde hissedildiğini ve herhangi bir can veya mal kaybının olmadığını söyledi.
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Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 10:09 Kaynak: İHA
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