Malatya'da 4,1 Büyüklüğünde Deprem
52 dakika önce
Malatya'nın Arguvan ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Malatya
'nın Arguvan
ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD
) yapılan yazılı açıklamaya göre, saat 08.51'de merkez üssü Arguvan olan 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Sarsıntının, yerin 6,99 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.
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Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 09:07 Kaynak: AA
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