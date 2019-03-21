Son Dakika Haberleri: Malatya'da 4,1 Büyüklüğünde Deprem

Malatya'da 4,1 Büyüklüğünde Deprem

52 dakika önce

Malatya'nın Arguvan ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Malatya'da 4,1 Büyüklüğünde Deprem, System.String[]
Malatya'nın Arguvan ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan yazılı açıklamaya göre, saat 08.51'de merkez üssü Arguvan olan 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Sarsıntının, yerin 6,99 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 09:07 Kaynak: AA

AFAD, Arguvan, Malatya, Güncel
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