Malatya'da 4,1 Büyüklüğünde Deprem
53 dakika önce
Malatya'nın Arguvan ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Malatya
'nın Arguvan
ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD
) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 07.19'da merkez üssü Arguvan olan 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Sarsıntının yerin yaklaşık 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
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Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 07:32 Kaynak: AA
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