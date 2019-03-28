Son Dakika Haberleri: Malatya'da 4,1 Büyüklüğünde Deprem

Malatya'da 4,1 Büyüklüğünde Deprem

53 dakika önce

Malatya'nın Arguvan ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Malatya'da 4,1 Büyüklüğünde Deprem, System.String[]
Malatya'nın Arguvan ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.


Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 07.19'da merkez üssü Arguvan olan 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.


Sarsıntının yerin yaklaşık 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 07:32 Kaynak: AA

AFAD, Arguvan, Malatya, Güncel
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