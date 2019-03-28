Malatya'da 4,1 Büyüklüğünde Deprem

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Şirvan Kaymakamı ve Belediye Başkanı, Eruh Kaymakamı'na Saldırdı

Erdoğan Kendisini Atatürk'e Benzetti: Onun Başına Gelenler Bugün Benim Başıma Geliyor