Malatya'da 4,1 Büyüklüğünde Deprem
38 dakika önce
Malatya'nın Arguvan ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Malatya
'nın Arguvan
ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan(AFAD
) verilen bilgiye göre saat 07.19'da merkez üssü Arguvan ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Depremin, yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde oluştuğu bildirildi.
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Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 07:46 Kaynak: DHA
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