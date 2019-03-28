Son Dakika Haberleri: Malatya'da 4.1 Büyüklüğünde Deprem

Malatya'da 4.1 Büyüklüğünde Deprem

11 dakika önce

MALATYA'nın Arguvan ilçesinde bu sabah Richter ölçeğine göre 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Malatya'da 4.1 Büyüklüğünde Deprem, System.String[]
MALATYA'nın Arguvan ilçesinde bu sabah Richter ölçeğine göre 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kısa süreli paniğe neden olan depremde, ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'nın merkez üssünü Arguvan ilçesi olarak saptadığı deprem, saat 07.19'da meydana geldi. Yerin 15.92 kilometre derinliğinde olan deprem, Arguvan'ın yanı sıra çevre ilçelerde de hissedildi. Kısa süreli paniğe neden olan depremde, ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 4.2, merkez üssünü isi Arguvan ilçesine bağlı Yürektaşı köyü olarak açıkladı. - Malatya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 08:14 Kaynak: DHA

Sabah, Arguvan, Malatya, Güncel
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