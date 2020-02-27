Malatya'da 4,1 büyüklüğünde deprem - Son Dakika
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Malatya'da 4,1 büyüklüğünde deprem

23 dakika önce

Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Malatya'da 4,1 büyüklüğünde deprem, System.String[]

Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Pütürge Kaymakamı Recep Aydın, ilçede meydana gelen depremde ilk belirlemelere göre olumsuz bir durum olmadığını bildirdi.

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Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 07:57 
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