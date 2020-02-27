Malatya'da 4,1 büyüklüğünde deprem
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Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Pütürge Kaymakamı Recep Aydın, ilçede meydana gelen depremde ilk belirlemelere göre olumsuz bir durum olmadığını bildirdi.
Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 07:57
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