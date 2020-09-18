Malatya'da 4,1 büyüklüğünde deprem - Son Dakika

Malatya'da 4,1 büyüklüğünde deprem
Malatya'nın Hekimhan ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Malatya'nın Hekimhan ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 03.47'de Malatya'nın Hekimhan ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Depremin 15 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi.
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