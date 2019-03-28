Malatya'da 4.1 Büyüklüğünde Deprem (2)
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KAYMAKAM ŞAHİN: HERHANGİ BİR YIKIM YOKArguvan Kaymakamı Abdullah Şahin, saat 07.19'da meydana gelen 4.1 büyüklüğündeki depremin hasara yol açmadığını söyledi.
KAYMAKAM ŞAHİN: HERHANGİ BİR YIKIM YOK Arguvan
Kaymakamı Abdullah Şahin
, saat 07.19'da meydana gelen 4.1 büyüklüğündeki depremin hasara yol açmadığını söyledi. 21 Mart
'tan beri devam eden sarsıntılar olduğunu hatırlatan Kaymakam Şahin, "Depremin merkez üssü Hakverdi Mahallesi. Depremin ardından muhtarlarımız ile görüştüm. Aldığım ilk bilgiye göre herhangi bir yıkım ve kayıp yok" dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 09:41 Kaynak: DHA
Malatya'da 4,1 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi
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