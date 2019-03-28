Son Dakika Haberleri: Malatya'da 4.1 Büyüklüğünde Deprem (2)

Malatya'da 4.1 Büyüklüğünde Deprem (2)

18 dakika önce

KAYMAKAM ŞAHİN: HERHANGİ BİR YIKIM YOKArguvan Kaymakamı Abdullah Şahin, saat 07.19'da meydana gelen 4.1 büyüklüğündeki depremin hasara yol açmadığını söyledi.

Malatya'da 4.1 Büyüklüğünde Deprem (2), System.String[]
KAYMAKAM ŞAHİN: HERHANGİ BİR YIKIM YOK

Arguvan Kaymakamı Abdullah Şahin, saat 07.19'da meydana gelen 4.1 büyüklüğündeki depremin hasara yol açmadığını söyledi. 21 Mart'tan beri devam eden sarsıntılar olduğunu hatırlatan Kaymakam Şahin, "Depremin merkez üssü Hakverdi Mahallesi. Depremin ardından muhtarlarımız ile görüştüm. Aldığım ilk bilgiye göre herhangi bir yıkım ve kayıp yok" dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 09:41 Kaynak: DHA

Arguvan, Abdullah Şahin, Güncel
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