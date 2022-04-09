Malatya'da 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi - Son Dakika
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Malatya'da 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi

09.04.2022 19:14
Malatya'da 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi

Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Malatya'nın Pütürge ilçesinde saat 17.02'de meydana gelen 5,2 büyüklüğünün ardından 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin, saat 18.37'de ve 8,28 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.

Bölgede, 5,2'lik depremin ardından 24 sarsıntı kaydedildi.

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Malatya, Deprem, AFAD, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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