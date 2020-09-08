Malatya'da 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi - Son Dakika

Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 15.39'da Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin 6,9 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

AFAD ekipleri kentte şu ana kadar herhangi bir olumsuzluğa rastlamadı.

Ekiplerin bölgedeki incelemeleri sürüyor.

Malatya'nın Pütürge ilçesinde saat 13.44'te de 4,6 büyüklüğünde deprem kaydedilmişti.