Malatya'da 4,3 büyüklüğünde deprem - Son Dakika
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Malatya'da 4,3 büyüklüğünde deprem

1 saat önce

Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Malatya'da 4,3 büyüklüğünde deprem, System.String[]

Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Pütürge ilçesinde saat 05.22'de 4,3 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deprem yerin 11,5 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Pütürge, Malatya, Deprem, AFAD, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 05:38 Kaynak: AA
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