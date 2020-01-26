Malatya'da 4,3 büyüklüğünde deprem - Son Dakika

Malatya'da 4,3 büyüklüğünde deprem
1 saat önce
Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 05:38 Kaynak: AA
Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Pütürge ilçesinde saat 05.22'de 4,3 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Deprem yerin 11,5 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
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