Malatya'da 4,5 Büyüklüğünde Deprem

Malatya'nın Arguvan ilçesinde 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Malatya'nın Arguvan ilçesinde 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.



Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan açıklamaya göre, saat 14.29'da merkez üssü Arguvan olan 4,5 büyüklüğünde deprem kaydedildi.



Sarsıntının, yerin 7,01 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.

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Malatya'nın Arguvan İlçesinde 4,5 Büyüklüğünde Deprem Oldu

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