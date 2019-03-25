Malatya'da 4,5 Büyüklüğünde Deprem
1 saat önce
Malatya'nın Arguvan ilçesinde 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Malatya'nın Arguvan ilçesinde 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan açıklamaya göre, saat 14.29'da merkez üssü Arguvan olan 4,5 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Sarsıntının, yerin 7,01 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.
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Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 03:02 Kaynak: AA
Malatya'nın Arguvan İlçesinde 4,5 Büyüklüğünde Deprem Oldu
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