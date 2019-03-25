Son Dakika Haberleri: Malatya'da 4,5 Şiddetinde Deprem

Malatya'da 4,5 Şiddetinde Deprem

17 dakika önce

Malatya'da 4,5 şiddetinde depremMALATYA - Merkez üssü Malatya Arguvan olan 4,5 şiddetinde deprem meydana geldi.

Malatya'da 4,5 şiddetinde deprem

MALATYA - Merkez üssü Malatya Arguvan olan 4,5 şiddetinde deprem meydana geldi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 03:48 Kaynak: İHA

Arguvan, Merkez, Malatya, 3. Sayfa
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