Malatya'da 4,5 Şiddetinde Deprem
17 dakika önce
Malatya'da 4,5 şiddetinde depremMALATYA - Merkez üssü Malatya Arguvan olan 4,5 şiddetinde deprem meydana geldi.
Malatya'da 4,5 şiddetinde deprem
MALATYA - Merkez üssü Malatya Arguvan olan 4,5 şiddetinde deprem meydana geldi.
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Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 03:48 Kaynak: İHA
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