Malatya'da 4.6 büyüklüğünde deprem (3) - Son Dakika

PÜTÜRGE'DE 4.2'LİK YENİ DEPREM

AFAD, Malatya'nın Pütürge ilçesinde meydana gelen 4.6 büyüklüğündeki depremin ardından saat 15.39'da 4.2 büyüklüğünde yeni bir depremin olduğunu açıkladı. AFAD'ın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Malatya'nın Pütürge ilçesinde saat 15.39'da 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gelişmeleri takip ediyoruz. Pütürge ilçesinde meydana gelen 4,2 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır" denildi.