Malatya'da 4.7 büyüklüğünde deprem (2) - Son Dakika

DEPREM KAMERALARA YANSIDI

Malatya'nın Pütürge ilçesinde Richter ölçeğine göre meydana gelen 4.7 büyüklüğünde deprem depremde vatandaşlar sokağa döküldü. Meydana gelen 4.7 büyüklüğündeki deprem iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Sarsıntıyla birlikte kapalı olan iş yerinin raflarında bulunan ürünlerin sallandığı ve vatandaşların sokaklara çıktığı görüldü.