Malatya'da 4.7 büyüklüğünde deprem (2) - Son Dakika

VALİ BARUŞ: OLUMSUZ BİR DURUM YOK

Malatya Valisi Aydın Baruş, Pütürge merkezli 4.7 büyüklüğündeki depremde olumsuz bir durumun bulunmadığını belirterek, "Pütürge ilçemizde saat 12.19'da meydana gelen 4.7 büyüklüğündeki depremde, şu ana kadar intikal eden olumsuz bir durum bulunmamaktadır, Depremden etkilenen bölgede İl AFAD Müdürlüğü ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerimizce saha tarama çalışmaları yapılmaktadır" dedi.