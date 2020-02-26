Malatya'da 4.9 büyüklüğünde deprem - Son Dakika
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Malatya'da 4.9 büyüklüğünde deprem

6 saat önce

MALATYA'nın Kale ilçesinde, Richter ölçeğine göre 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Malatya'da 4.9 büyüklüğünde deprem, System.String[]

MALATYA'nın Kale ilçesinde, Richter ölçeğine göre 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İlk belirlemelere göre can ya da mal kaybı olmadı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'nın merkez üssünü Malatya'nın Kale ilçesi olarak açıkladığı saat 02.03'de 4.9 büyüklüğündeki deprem meydana geldi. Zeminden 10 kilometre derinlikte meydana gelen deprem, Malatya'nın yanı sıra çevre il ve ilçelerde de hissedildi. Kısa süreli endişe yaratan depremde, ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 5.0, merkez üssünü de Pütürge ilçesi olarak açıkladı.

Haber:  Taha AYHAN/ MALATYA,


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Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 02:28 Kaynak: DHA
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