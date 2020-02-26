Malatya'da 4,9 büyüklüğünde deprem (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Malatya'da 4,9 büyüklüğünde deprem (2) - Son Dakika

Malatya'da 4,9 büyüklüğünde deprem (2)

1 saat önce

Malatya Valisi Aydın Baruş, Kale ilçesinde meydana gelen 4,9 büyüklüğündeki depremde ilk belirlemelere göre olumsuz bir durum olmadığını bildirdi.

Malatya Valisi Aydın Baruş, Kale ilçesinde meydana gelen 4,9 büyüklüğündeki depremde ilk belirlemelere göre olumsuz bir durum olmadığını bildirdi.

Baruş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tüm Malatyalılara geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Ekiplerin sahada olduğunun altını çizen Baruş, "Şu ana kadar bize intikal eden herhangi bir olumsuz durum yok. Ekiplerimiz Kale ile Pütürge ilçelerinde ve bağlı köylerinde incelemelerini sürdürüyor." dedi.

Vali Baruş, gelişmeleri yakından takip ettiklerini de sözlerine ekledi.

Malatya'da 4,9 büyüklüğünde deprem (2)

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Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 03:15 Kaynak: AA
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