Malatya'da 4.9 büyüklüğünde deprem (2) - Son Dakika
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Malatya'da 4.9 büyüklüğünde deprem (2)

1 saat önce

VALİ BARUŞ'TAN DERPREM AÇIKLAMASIMalatya Valisi Aydın Baruş, merkez üssü Kale ilçesinde meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki depremde kentte ölü ve yaralı olmadığını belirterek, vatandaşları önceden tespit edilen ağır hasarlı binalara girmemeleri konusunda uyardı.

Malatya'da 4.9 büyüklüğünde deprem (2), System.String[]

VALİ BARUŞ'TAN DERPREM AÇIKLAMASI

Malatya Valisi Aydın Baruş, merkez üssü Kale ilçesinde meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki depremde kentte ölü ve yaralı olmadığını belirterek, vatandaşları önceden tespit edilen ağır hasarlı binalara girmemeleri konusunda uyardı.

Vali Baruş, Twitter hesabından şu açıklamaları yaptı:

"İlimiz Kale İlçesi Merkezli saat 02.03'de meydana gelen 4,9 büyüklüğündeki depremde herhangi bir can kaybı ve yaralanma olayı meydana gelmemiştir. Vatandaşlarımızın, ağır hasarlı olduğu tespit edilen binalara girilmemesi hususunda dikkatli davranmaları gerekmektedir.Bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan; "Pütürge İlçesi Çayköy Mahallesinde bazı evlerin yıkıldığı ve enkaz altında kalanların olduğu" yönündeki haber gerçek dışıdır."

Haber: TAHA AYHAN/ MALATYA,


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Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 03:46 Kaynak: DHA
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