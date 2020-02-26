Malatya'da 4.9 büyüklüğünde deprem (3) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Malatya'da 4.9 büyüklüğünde deprem (3) - Son Dakika

Malatya'da 4.9 büyüklüğünde deprem (3)

39 dakika önce

PANİĞE NEDEN OLDUAfet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'nın merkez üssünü Malatya'nın Kale ilçesi olarak açıkladığı saat 02.03'de 4.9 büyüklüğünde meydana gelen depremi hisseden vatandaşlar, sokaklara çıktı, bazıları ise park ve bahçelerin banklarında bekledi.

Malatya'da 4.9 büyüklüğünde deprem (3), System.String[]

PANİĞE NEDEN OLDU

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'nın merkez üssünü Malatya'nın Kale ilçesi olarak açıkladığı saat 02.03'de 4.9 büyüklüğünde meydana gelen depremi hisseden vatandaşlar, sokaklara çıktı, bazıları ise park ve bahçelerin banklarında bekledi. Hava sıcaklığının eksi 1 dereceye kadar düştüğü kentte vatandaşlar battaniyelerine sarılarak ısınmaya çalıştı. Kentin meydanlarına gece yarısı çıkan vatandaşlar, bir yandan ısındı, diğer yandan ise tekrar deprem olması korkusuyla bekleyişe geçti. Depremin hemen ardından bazı vatandaşlar telefonla yakınlarına da ulaşmaya çalıştı.Sakakta bekleyişini sürdüren vatandaşlardan bazıları depremin şiddetiyle bir anda yataklarından kalktıklarını belirterek, "Yataklar bir anda sallanmaya başladı. Çocukları hemen alarak sokağa indik, çok şiddetli sallandı. O korkuyla aşağıya indik, çocuklar korkmasın diye tekrar bir deprem olur diye bekleyişimizi sürdürüyoruz" dedi.

Taha AYHAN/MALATYA,


Malatya, Deprem, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 04:15 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Koronavirüs şüphesiyle Ankara Esenboğa'ya iniş yapan Tahran-İstanbul yolcu uçağından ilk görüntüler geldi
Ankara'da karantinaya alınan Tahran uçağı kalkmadan önce havalimanında kavga çıktı Bahçelievler Devlet Hastanesi'nin koronavirüs nedeniyle boşaltıldığı iddiaları yalanlandı Sultangazi'de ortalığı savaş alanına çeviren sürücüye vatandaşlar linç girişiminde bulundu

Son Dakika Haberleri
00:55 Başarılı oyuncu Uğur Aslan, Çukur dizisinin kadrosuna dahil oldu
00:30 Hercai'nin Melikesi'nden itiraf geldi: Hayatımı erkekler tarafından aşağılanarak geçirdim
23:17 Sosyal medya fenomeni Nalet Bebe, Tutunamayanlar dizisine konuk olacak
23:00 Ünlü şarkıcı Hadise'nin makyajsız fotoğrafları Instagram'da gündem oldu
22:31 Vlasta Kopylova 2020-2021 Sonbahar Kış Koleksiyonu ile Milano'da göz kamaştırdı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2020 04:55:06. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Malatya'da 4.9 büyüklüğünde deprem (3) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]