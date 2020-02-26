Malatya'da 4,9 büyüklüğünde deprem (3) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Malatya'da 4,9 büyüklüğünde deprem (3) - Son Dakika

Malatya'da 4,9 büyüklüğünde deprem (3)

1 saat önce

Malatya'nın Kale ilçesinde meydana gelen 4,9 büyüklüğündeki depremin merkezine en yakın mahallesinde, herhangi bir can kaybı ve yaralanma yaşanmadığı bildirildi.

Malatya'nın Kale ilçesinde meydana gelen 4,9 büyüklüğündeki depremin merkezine en yakın mahallesinde, herhangi bir can kaybı ve yaralanma yaşanmadığı bildirildi.

Depremin merkezine 2,73 kilometre mesafedeki Çanakçı Mahallesi'nin Muhtarı Metin Bozkuş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Burası depreme en yakın yerleşim alanı. Depremin bulunduğu alana yaklaşık 3 kilometre mesafedeyiz. Çok şükür şu ana kadar can kaybımız yok. Vatandaşlarımız çadırda kalıyor. Jandarmamız da gelip sordu, bu son depremden dolayı sıkıntımız yok. Önceki depremden (24 Ocak) dolayı evlerimiz çok hasar gördü, 91 konut ağır hasarlı." ifadelerini kullandı.

Malatya'da 4,9 büyüklüğünde deprem (3)

Çanakçı, Malatya, Deprem, Kale, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 04:52 Kaynak: AA
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