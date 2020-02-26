Malatya'da 4,9 şiddetinde deprem: Can kaybı ve yaralanma yok - Son Dakika
Son Dakika Dünya Malatya'da 4,9 şiddetinde deprem: Can kaybı ve yaralanma yok - Son Dakika Dünya

Malatya'da 4,9 şiddetinde deprem: Can kaybı ve yaralanma yok

6 saat önce

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 02.03'de Kale ilçesinde 4,9 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi

Malatya'da 4,9 şiddetinde deprem: Can kaybı ve yaralanma yok, System.String[]

Malatya'nın Kale ilçesinde 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.


Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 02.03'de Kale ilçesinde 4,9 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 09:29 
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