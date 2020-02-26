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Malatya'da 4,9 şiddetinde deprem: Can kaybı ve yaralanma yok
6 saat önce
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 02.03'de Kale ilçesinde 4,9 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi
Malatya'nın Kale ilçesinde 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 02.03'de Kale ilçesinde 4,9 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.
Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 09:29
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