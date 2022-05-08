Malatya'da 4 araç birbirine girdi, trafik kilitlendi - Son Dakika
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Malatya'da 4 araç birbirine girdi, trafik kilitlendi

08.05.2022 00:08

Malatya'da 4 araç birbirine girdi, trafik kilitlendi Malatya'da 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 1 kişi yaralanırken, kaza nedeniyle kentte trafik kilitlendi.

Malatya'da 4 araç birbirine girdi, trafik kilitlendi

MALATYA - Malatya'da 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 1 kişi yaralanırken, kaza nedeniyle kentte trafik kilitlendi.

Kaza, 22.10 sularında Sanayi altgeçidi Ankara istikametinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, aynı yöne seyreden M.Ö.'nün kullandığı 27 LS 021 plakalı Fiat marka araç, S. A. yönetimindeki 44 LF 890 plakalı otomobil ile C.T. idaresindeki 44 ABT 491 plakalı Volkswagen marka panelvan minibüs ve B .A. yönetimindeki 44 ADD 433 plakalı Fiat marka otomobil çarpıştı. Kazada 1 kişi yaralandı. Araçların kullanılamaz hale geldiği kaza sonrasında Ankara istikametinde uzun araç kuyrukları oluşurken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralının Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındığı kaza nedeniyle Ankara istikametinde trafik kilitlendi.

Yaklaşık bir saat araçların Ankara istikametine geçişine izin verilmezken, kazaya karışan araçların bölgeden çekici yardımıyla kaldırılmasıyla trafik normale döndü.

Malatya'da 4 araç birbirine girdi, trafik kilitlendi
Malatya'da 4 araç birbirine girdi, trafik kilitlendi
Malatya'da 4 araç birbirine girdi, trafik kilitlendi
Malatya'da 4 araç birbirine girdi, trafik kilitlendi
Malatya'da 4 araç birbirine girdi, trafik kilitlendi
Malatya'da 4 araç birbirine girdi, trafik kilitlendi
Malatya'da 4 araç birbirine girdi, trafik kilitlendi

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Malatya'da 4 araç birbirine girdi, trafik kilitlendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Malatya'da 4 araç birbirine girdi, trafik kilitlendi - Son Dakika
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