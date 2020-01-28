Malatya'da 4 bin 128 konut ağır hasar gördü - Son Dakika

Elazığ merkezli depremde, Malatya'da 4 bin 128 konutun ağır hasar gördüğü tespit edildi.

Malatya Valiliği, deprem sonrası yapılan çalışmalarla ilgili son durumu kamuoyu ile paylaştı. Ölü ve yaralılara ilişkin bilgi verilen açıklamada, "24 Ocak 2020 tarihinde Elazığ ili Sivrice ilçesi merkezli meydana gelen deprem sonucu ilimizde, 4 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. 481 vatandaşımız sağlık tesislerine müracaat etmiş, 21 vatandaşımızın yatışı ve tedavisi devam etmektedir" ifadeleri kullanıldı.

Kentteki hasar durumuna da değinilen açıklamada, 28 Ocak 2020 tarihi itibariyle yapılan tespitlerde, Doğanyol ilçesinde 29'u metruk olmak üzere 85, Battalgazi'de 50, Pütürge'de 139, Kale'de 148, Yeşilyurt'ta 8 konutun yıkıldığı belirtildi. Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Doğanyol ilçesinde 557, Pütürge ilçesinde 2 bin 326, Battalgazi ilçesinde 408, Yeşilyurt ilçesinde 52, Kale ilçesinde 782 ve Akçadağ ilçesinde 3 olmak üzere toplamda 4 bin 128 konutun ağır hasar gördüğü tespit edilmiştir. Doğanyol ilçesinde 152, Pütürge ilçesinde 1026, Battalgazi ilçesinde 363, Yeşilyurt ilçesinde 59, Kale ilçesinde 482 ve Akçadağ ilçesinde 5 olmak üzere toplamda 2087 az hasarlı binaların olduğu tespit edilmiştir. Deprem bölgesinde 414 ahırın ağır hasar gördüğü tespit edilmiştir. Ayrıca Doğanyol ilçesinde 58 büyükbaş ve 1 küçükbaş hayvanın, Pütürge İlçesinde 7 büyükbaş ve 20 küçükbaş hayvanın telef olduğu tespit edilmiştir."

Malatya genelinde içme suyu ve elektrik sorunu yaşanmadığına dikkat çekilen açıklamada, "Bazı mahalle yollarının hasarlı olduğu tespit edilmiş olup ancak ulaşım yönünden sorun yaşanmamaktadır. Vatandaşlarımızın acil ihtiyaçlarının giderilmesi açısından 3 bin 545 deprem çadırı, 3 bin 965 yatak, 11 bin 570 battaniye 11 bin 392 ısıtıcı dağıtımı yapılmıştır. Doğanyol, Pütürge ve Kale ilçelerinde sıcak yemek dağıtımı devam etmektedir. Çadır kurma işlemlerinde 140 asker, 70 afet ekibi ve 147 köy korucusu çalışmaktadır. Hasar tespiti için 60 ekipte toplam 180 kişi sahada çalışmalarına devam etmektedir" denildi.

(İHA)