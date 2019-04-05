Son Dakika Haberleri: Malatya'da 4. Çobanlık Kursu Başladı

Malatya'da 4. Çobanlık Kursu Başladı

17 dakika önce

Malatya İli Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği tarafından Çobanlık Kursunun 4.sü açıldı.

Malatya'da 4. Çobanlık Kursu Başladı, System.String[]
Malatya İli Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği tarafından Çobanlık Kursunun 4.sü açıldı.

Konuyla ilgili bilgi veren Malatya İli Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı İhsan Akın, "Bu konuda desteklerinden dolayı da Battalgazi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne ve Halk Eğitim Müdürlüğü'ne teşekkür ediyoruz. Onlarla ortak bir çalışma yürütüyoruz. Kursumuzda iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili 16 saat sürü yönlendirme ile ilgili 24 saat, sürünün beslenmesi ile ilgili 24 saat, sürü bakım işleri ile ilgili 16 saat sürünün sağlığı ile ilgili 24 saat olmak üzere toplamda 104 saatlik eğitimimiz hem pratik hem teknik olarak bugünden itibaren başlamış bulunmaktadır. Bütün katılımcılara teşekkür ediyorum. Burada sadece laf veya kağıt üzerinde bir şeyler öğrenmek önemli değil önemli olan bunu sahada uygulayabilmektir. Alacağınız sertifikalar ile birlikte yarın bir gün herhangi bir devletin verdiği yüzde 50, yüzde yetmiş, yüzde seksen, katkılar ile ilgili inşaat, makine, ekipman, koç desteğinden o teşviklerden yararlanabileceksiniz. Kurumumuz personelinden veteriner arkadaşımız Ayşegül Hanım olsun Ziraat Mühendisi arkadaşımız olsun Emre Bey olsun her türlü konularda sizlere yardımcı olacaklar. Ben tekrar hayırlı uğurlu olsun diyorum. İnşallah bu kurslarımız devam edecektir" ifadelerine yer verdi. - MALATYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 04:56 Kaynak: İHA

Milli Eğitim Müdürlüğü, Battalgazi, Malatya, Güncel
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