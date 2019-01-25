Son Dakika Haberleri: Malatya'da 4 Fetö Şüphelisine Tutuklama

Malatya'da 4 Fetö Şüphelisine Tutuklama

35 dakika önce

MALATYA merkezli 7 ilde, FETÖ/PDY'nin 'TSK'daki mahrem yapılanması'na yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 kişiden 4'ü, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Malatya'da 4 Fetö Şüphelisine Tutuklama, System.String[]
MALATYA merkezli 7 ilde, FETÖ/PDY'nin 'TSK'daki mahrem yapılanması'na yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 kişiden 4'ü, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, örgütün 'TSK'daki mahrem yapılanması'na yönelik operasyonda 8 kişiyi gözaltına aldı. Şüpheliler, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan 8 şüpheliden 4'ü, adli kontrol kararıyla serbest bırakılırken, 4'ü ise tutuklanarak, cezaevine konuldu. - Malatya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 05:38 Kaynak: DHA

TSK, Malatya, Güncel
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