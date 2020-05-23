Malatya'da 4 günlük bayram kısıtlaması başladı - Son Dakika

Malatya'da, korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında uygulamaya geçirilen 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması sonrası kent genelinde sessizlik hakim oluyor.



Korona virüs tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelde doğrultusunda sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı illerden biri olan Malatya'da en sakin Arefe günü yaşanıyor. Önceki Arefe günlerinde insan yoğunluğunun yaşandığı cadde ve sokaklar, yerini sessizliğe bırakırken, güvenlik güçleri de kent genelinde denetimlerini arttırdı.



Kentin en işlek caddesi olan Atatürk, İnönü ve Akpınar başta olmak üzere şehir içinde sokaklar boş kaldı. Kavşak noktalarında polis ekipleri sürücü ve yolcuları kontrol ediyor.



Genelge kapsamında kısıtlamadan muaf olan görevlilerin dışında, sokağa çıkanlar hakkında yasal işlem yapılırken, bugün marketler, bakkallar, kuruyemişçi ve tatlıcılar 10.00 ile 17.00 saatleri arasında açık olacak. Vatandaşlar ise evlerine en yakın mesafedeki bu yerlere yürüyerek gidebilecekler. - MALATYA